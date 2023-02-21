Almanya'da imalat sektörü daralmaya devam etti

Şubat ayı PMI verilerine göre, Almanya'da genel ekonomik faaliyet eşik değer 50'nin üzerinde genişleme sinyali verdi, imalat sektörü ise daralmaya devam etti.

50'nin altında kalan bir PMI verisi sektörde daralmaya işaret ederken 50'nin üstündeki bir veri ise genişlemeye işaret ediyor.

"Bileşik PMI" 2022 Haziran ayından sonra ilk defa 50 eşik değerin üstünde ölçüldü. Bileşik PMI 51,1 olarak gerçekleşirken beklenti 50,4 olması yönündeydi.

İmalat sektöründe daralma devam ediyor

Genel aktiviteye yönelik olumlu görünümün yanı sıra, Almanya'da imalat sektörü daralmaya devam ediyor. Şubat ayında 46,5 gelen "İmalat PMI" 47,8 olarak bekleniyordu.

Raporda Alman ekonomisine dair S&P Global'ın değerlendirmesi ise şöyle;

"Şubat ayındaki flaş PMI anketi, Alman özel sektör ekonomisinin sekiz aydır ilk kez büyüme bölgesine geri döndüğünü, bunun yanı sıra işgücü piyasasındaki direncin devam ettiğini ve iş güveninde hafif bir toparlanma olduğunu gösterdi.

İş faaliyetlerindeki artışın sektör bazında geniş tabanlı olması cesaret verici. Bununla birlikte, hizmet faaliyetlerindeki artış en azından kısmen taleple ilgiliyken, daha yüksek imalat üretimi neredeyse tamamen tedarik zinciri darboğazlarının önemli ölçüde hafifletilmesine borçluydu, bu da yalnızca mal üreticilerinin birikmiş iş yığınlarını yakalamasına olanak tanıyordu. İmalat yeni siparişleri hala daralma bölgesindeyken, mal üreticileri gelecek yıl görünümü konusunda yalnızca temkinli bir iyimserlik sürdürüyor ve bunun değişmesi için büyük olasılıkla talebin yeniden canlandığını görmeleri gerekecek.

Mal üreten sektörde talebin soğuması ve bunu takiben tedarik zinciri baskılarının hafiflemesi, fabrika girdi maliyetlerinin düşmeye başladığını gördü. Yine de, özellikle güçlü ücret taleplerini bir kez daha vurgulayan hizmet sektörü meslektaşları gibi, imalatçılar da Şubat ayında çıktı fiyatlarını güçlü bir oranda artırmaya devam ederek çekirdek enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam ettiğinin sinyalini verdi. Ancak mal ve hizmetler için alınan ortalama fiyatlardaki artış hızı yavaşlamaya devam ederek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.”