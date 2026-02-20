Almanya’da imalat sektörü PMI 3,5 yıl sonra ilk kez büyümeye işaret etti

HCOB Flash Almanya Bileşik PMI Çıktı Endeksi ocaktaki 52,1 seviyesinden 53,1’e yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesini gördü. Hizmetler PMI iş aktivite endeksi 53,4’e, imalat PMI çıktı endeksi ise 52,3’e çıktı.

Ankete göre yeni siparişlerde artış eğilimi sürdü. Özellikle imalat sanayinde sipariş artışı son yaklaşık dört yılın en güçlü seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışı talepte toparlanma gözlenirken, toplam yeni ihracat siparişleri yedi ay sonra ilk kez artış kaydetti. Bekleyen iş hacmi özel sektör genelinde yatay seyrederken, imalat sektöründe Mayıs 2022’den bu yana ilk kez artış görüldü.

İstihdam tarafında tablo karmaşık

İmalatta istihdam kayıplarının hızı yavaşlarken, hizmet sektöründe işten çıkarmalar Haziran 2020’den bu yana en sert seviyeye ulaştı.

Fiyat baskıları yeniden güçlendi. Girdi maliyetleri şubat ayında son üç yılın en hızlı artışını kaydederken, özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ücret artışları maliyetleri yukarı çekti. Üreticiler artan maliyetlerin bir kısmını satış fiyatlarına yansıttı. Genel çıktı fiyat enflasyonu ocaktaki yaklaşık iki yılın zirvesinden bir miktar gerilese de uzun dönem ortalamasının üzerinde kaldı.

HCOB Başekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia, imalat PMI’ın yeniden genişleme bölgesine geçmesini ekonomik toparlanmanın önemli bir işareti olarak değerlendirerek, güçlü sipariş akışının önümüzdeki aylarda üretimi destekleyebileceğini belirtti. Rubia, altyapı harcamaları ve artan savunma bütçesinin sanayiye ek ivme sağlayabileceğini ifade etti. Ayrıca mevcut verilerin, mart ayında belirgin bir gerileme yaşanmadığı takdirde, Almanya ekonomisinin ilk çeyrekte kayda değer bir büyüme sergileyebileceğine işaret ettiğini vurguladı.