Almanya'da imalat sektörü son 1 yılın en hızlı daralmasını yaşadı

S&P Global tarafından derlenen HCOB Almanya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustos ayındaki 42,4 seviyesinden Eylül ayında 40,6'ya gerileyerek üst üste dördüncü ay derinleşen bir yavaşlamaya ve son 12 ayın en düşük değerine işaret etti.

Nihai değer, 40,3 olan ön değerin biraz üzerinde gerçekleşti.

Hamburg Commercial Bank'ın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “Rakamlar sanayisizleşme tartışmalarını körüklüyor. Siparişler endişe verici bir hızla azalırken, yakın zamanda herhangi bir toparlanma yaşanacağını düşünmek zor” dedi

Yeni siparişlerde geçen yılın ekim ayından bu yana görülen en sert düşüş yaşanırken, bu durum piyasadaki belirsizliği, yatırımlardaki çekingenliği ve otomotiv sektöründeki zayıflığı yansıtıyor.

İhracat satışları da Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen talebin azalmasına bağlı olarak son 11 ayın en keskin düşüşünü kaydetti.

De la Rubia, “Son 30 yıla baktığımızda, ihracat siparişlerindeki düşüşün eşi benzeri görülmemiş” diye ekledi. “Özellikle otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerindeki pek çok şirket, rekabetin aniden yoğunlaşması karşısında henüz ikna edici cevaplar bulabilmiş değil” dedi.

Ankete göre, eylül ayında işgücü azaltımı hız kazanarak fabrika istihdamında son dört yılın en sert daralmasına yol açtı.

İş dünyası güveni keskin bir şekilde kötüleşerek son yedi ayda ilk kez negatife döndü. Ankete katılan firmaların üçte birinden fazlası, zayıf talep, jeopolitik belirsizlik ve otomotiv sektöründeki sorunları gerekçe göstererek önümüzdeki 12 ay içinde üretimde düşüş öngördü.