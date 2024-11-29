Almanya’da imalat sektöründeki kayıplar işsizliği etkilemedi

Almanya'nın istihdam piyasası, zorlu bir ekonomik ortamda parlak bir nokta olmaya devam etti.

Federal İstihdam Ajansı'nın açıkladığı verilere göre Almanya'nın düzeltilmiş işsizlik oranı ekim ve eylül aylarında olduğu gibi kasım ayında da yüzde 6,1 oldu.

Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 6,2 olmasını bekliyorlardı.

Mevsimsellikten arındırılmış istatistiklere göre işsizlik başvuruları kasım ayında ekim ayındaki 26.000 seviyesinde 7 bine indi ve işsizlik rakamlarının bir önceki aya göre yavaşladığını gösteriyor.

İşsiz sayısı kasımda ekim ayındaki 2 milyon 791 binden 2 milyon 774 bine indi.