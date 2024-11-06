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Almanya'da imalat siparişleri beklentilerin üzerinde arttı

Almanya'daki fabrikaların siparişleri eylül ayında beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Almanya'da imalat siparişleri beklentilerin üzerinde arttı
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Almanya İstatistik Kurumu (Destatis) tarafından açıklanan rakamlara göre, imalat siparişleri eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 5,8 düşüşten yüzde 5,4 düşüşe revize edilen verinin ardından yüzde 1,4 artacağı yönündeydi.

Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, yeni siparişler bir önceki aya göre yüzde 2,2 daha yüksek oldu.

Daha az oynak olan üç aylık karşılaştırma, toplam yeni siparişlerin 2024'ün üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 4,2 arttığını, büyük ölçekli siparişler hariç yeni siparişlerin ise yüzde 0,6 düştüğünü gösterdi.

Yurt içine siparişler yüzde 3,6, yurt dışına siparişler ise yüzde 4,4 yukarı geldi.

Siparişlerde yıllık bazda yüzde 1,0 artış kaydedildi.

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