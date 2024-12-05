Almanya'da imalat siparişleri ekim ayında geriledi

Destatis tarafından yayınlanan verilere göre, fabrika siparişleri ekim ayında aylık yüzde 1,5 düştü. Ekonomistler yüzde 2,0'lık düşüş bekliyorlardı.

Motor endüstrisine yönelik siparişler, sektörün sağlığına ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 3,7 düştü. Bu düşüş, otomobil parçaları üreticileri Bosch ve Schaeffler'de istihdam kayıplarının açıklanmasının ve endüstri devi Volkswagen'de işten çıkarma ve fabrika kapatma tehditlerinin ardından geldi. Makine ve ekipman siparişleri de yüzde 7,6 oranında azaldı.

Bununla birlikte, toplam fabrika siparişleri Ağustos-Ekim döneminde bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 2,7 oranında artmış ve eylül ayı verilerinde yapılan yukarı yönlü revizyonla desteklenmiştir. Bu durum, altta yatan eğilimlerin değişmekte olabileceğine dair bir işaret sunmaktadır.