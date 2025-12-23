Almanya’da inşaat sektöründe yeni siparişler geriledi

Federal İstatistik Ofisi Destatis, bu gerilemenin özellikle eylül ayında alınan büyük siparişlerin yarattığı yüksek baz etkisinden kaynaklandığını belirtti. Ekim ayında bina inşaatındaki siparişler yüzde 5,8, mühendislik projelerindeki siparişler ise yüzde 16,9 azaldı. Ancak üç aylık karşılaştırmada, ağustos-ekim döneminde yeni siparişler önceki üç aya göre yüzde 3,5 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise tablo daha olumlu. Takvim etkisinden arındırılmış gerçek siparişler ekimde yüzde 2,4 yükseldi. Bina inşaatında siparişler yüzde 8,1 artarken, mühendislik projelerinde yüzde 2,5 düşüş görüldü. Nominal bazda yeni siparişler yıllık yüzde 4,4 artış kaydetti.

Satışlar da ekimde geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Gerçek satışlar yüzde 4,5, nominal satışlar ise yüzde 7 yükselerek 11,6 milyar euroya ulaştı. Yılın ilk on ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1,8, nominal olarak yüzde 4,3 arttı.

