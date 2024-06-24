Almanya'da iş dünyası daha kötümser hale geldi

Ifo Enstitüsü'nün düzenlediği anket, iş ortamı endeksinin Mayıs ayındaki 89,3'ten Haziran ayında 88,6'ya düştüğünü gösterdi. Bu veri ekonomistlerin, endeksin 89,6'ya yükseleceği yönündeki beklentilerinin tersi yöne işaret etti.

Ifo Enstitüsü başkanı Clemens Fuest, "Alman ekonomisi durgunluğun üstesinden gelmekte zorlanıyor" dedi.

Ifo, Alman ekonomisine ilişkin mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin değişmemesine rağmen, düşüşün önümüzdeki altı aya ilişkin daha kötümser beklentilerden kaynaklandığını belirtti. İmalat ve ticarete yönelik güven düşerken, hizmetler ve inşaata yönelik güven arttı.

Ifo verileri, satın alma yöneticilerinin (PMI) Cuma günü yayınlanan anketlerindeki zayıflayan hissiyatın ardından geldi. Ifo, geçtiğimiz hafta ülkede bu yılki ekonomik büyüme tahminini, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde özel tüketimin ılımlı bir canlanma için hazır olmasıyla birlikte, bir önceki Mart tahminindeki yüzde 0,2'den yüzde 0,4'e yükseltti.

Ifo'nun cari durum endeksi 88,3 puanda kalırken, beklenti endeksi 90,4 puandan 89 puana indi.