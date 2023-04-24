Almanya'da iş dünyası güveni iyileşmeye devam ediyor

Almanya'da iş dünyasının Nisan ayında güveni, enerji krizinin atlatılmasıyla birlikte beklenenden daha iyi gerçekleşti.

IFO iş dünyası güven endeksi, Nisan ayında 93,2'den 93,6'ya yükselerek beklenen seviyenin üzerinde gerçekleşti. Ancak, cari koşullar endeksi 95,4'ten 95'e gerileyerek bir önceki aya göre düşüş kaydetti.

Beklenti endeksi ise 91'den 92,2'ye yükseldi. IFO Başkanı Clemens Fuest, Alman şirketlerinin endişelerinin azalmaya başladığını belirtirken, ekonominin hala dinamik bir seyir izlemediğini vurguladı.

Geçtiğimiz kış aylarında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrasında ısıtma ve enerji faturalarındaki yükseliş, Alman şirketleri ve hanehalkını olumsuz etkilemiş ve resesyonun eşiğine getirmişti. Ancak, bu sene doğalgaz maliyetleri düşüşe geçmesi iş dünyasının güvenini artırdı.

Almanya'nın ekonomik durumuna ilişkin endişeler hala devam etse de, iş dünyasının güveninin artması, ülkede iyimserlik yarattı. Enerji krizinin etkilerinin azalmaya başlamasıyla birlikte, Almanya'nın ekonomik toparlanması umut ediliyor.