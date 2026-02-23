Almanya'da iş dünyası güveni şubatta arttı

Ifo Enstitüsü, aylık yaklaşık 9 bin firmaya dayanan iş dünyası güven endeksinin şubatta 87,6'dan 88,6'ya çıktığını açıkladı. Ekonomistler endeksin 88,1 olmasını bekliyorlardı.

Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, "Alman ekonomisi toparlanmanın ilk işaretlerini veriyor" dedi.

İş dünyası güvenindeki artışın arkasında hükümetin yatırım programının hayata geçirilmesi yatıyor. Alman hükümeti geçen yılın başında altyapı ve savunma alanlarına yaklaşık 1 trilyon dolar kaynak ayırmayı taahhüt etmişti. Harcamaların zamanlamasına ilişkin başlangıçtaki belirsizlik güveni olumsuz etkilemişti; ancak fonların artık kilit sektörlere akmaya başlamasıyla birlikte iş dünyasının beklentileri iyileşti.

Mevcut durum ve gelecek beklentileri endeksleri her ikisi de Şubat ayında yükselirken iyimserlik imalat ve hizmet sektörlerine yayıldı. İmalat sektöründe mevcut durum değerlendirmeleri belirgin şekilde iyileşirken, sipariş durumu pozitif seyretti ve üretim planlamasında yukarı yönlü düzeltme yapıldı. Hizmet sektöründe beklentiler öncülüğünde güven arttı, lojistik sektöründe belirgin iyileşme kaydedildi.

Ticarette endeks hafif gerilerken, perakendede güven belirgin düştü. İnşaatta ise mevcut durum ve beklentilerdeki iyileşmeyle iş dünyası güveni yükselmeye devam etti, ancak sipariş durumunun ancak yavaş toparlandığı belirtildi.