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Almanya'da iş dünyası morali düştü

Almanya'da ekonomik düşünce kuruluşu Ifo tarafından gerçekleştirilen anket, iş ortamının Kasım ayında zayıfladığını ortaya koydu.

Haber Merkezi
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Almanya'da iş dünyası morali düştü
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Kasım ayında Ifo iş ortamı endeksi Ekim ayındaki 86,5 puandan 85,7 puana düştü. Beklenti Endeks'in 86,1'e geri çekileceği yönündeydi. Ifo Başkanı Clemens Fuest “Alman ekonomisi güçten yoksun” dedi.

Clemens, Ifo, iş dünyasının moralindeki düşüşün esas olarak mevcut durumun daha kötü değerlendirilmesinden kaynaklandığını, ancak beklentilerin de biraz düştüğünü söyledi.

Cari durum endeksi de Kasım ayında 85,7'den 84,3'e indi.

Ifo'nun beklenti endeksi de Kasım'oda Ekim ayındaki 87,3'den 87,2'ye geriledi.

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