Almanya'da iş dünyası morali kötüleşti

Ifo enstitüsü, iş ortamı endeksinin analistlerin 86.7'lik tahminine karşılık 85.2 olarak gerçekleştiğini söyledi. Aralık ayında ise endeks 86,3 olmuştu.

Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe Reuters'e yaptığı açıklamada, şirketler arasındaki belirsizliğin önemli ölçüde arttığını söyledi.

İfo anketine göre, sipariş defterleri yıl sonuna kıyasla daha az hızlı olsa da küçülmeye devam ediyor. Kapasite kullanımı yüzde 81,9'dan yüzde 81,0'a geriledi. Bu oran uzun vadeli ortalamasının yaklaşık iki buçuk puan altında.

İnşaat sektöründe İş Ortamı Endeksi gerilemeye devam etti. Şirketler mevcut iş durumlarını daha kötü olarak değerlendirdi. Önümüzdeki aylar için zaten kasvetli olan görünümleri daha da karardı.