Almanya'da iş dünyasının güveni beklentileri karşılamadı
Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi Mayıs ayında 89.3 ile beklentilerin altında kaldı.
Almanya IFO İş Ortamı Endeksi, Mayıs ayında 89,3 ile Nisan ayındaki 89,4'ün bir miktar altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi 90,3 seviyesine doğru yükseliş olacağı yönündeydi.
Cari Durum Endeksi Nisan ayındaki 88,9 seviyesinden aynı dönemde 88,3'e gerileyerek 89,9 olan tahminlerin altında kaldı.
Firmaların önümüzdeki altı aya ilişkin tahminlerini gösteren IFO Beklentiler Endeksi, Nisan ayındaki 89,7 seviyesinden Mayıs ayında 90,4'e yükseldi ancak 90,5 olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.