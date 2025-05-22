Almanya'da iş dünyasının güveniyle Euro toparlandı

Almanya iş dünyası güven anketindeki iyileşmenin tahminlerden daha zayıf gelen Euro Bölgesi satın alma yöneticileri endeksi anketini dengelemesiyle Euro, dolar karşısındaki kayıplarını hafifçe azalttı.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Alman şirketlerin gelecekteki işleri konusunda daha iyimser olmasının etkisiyle mayısta yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda 86,9 olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 87,5 puana yükseldi. Piyasa beklentisi, yeni hükümetin kurulması ve milyarlarca avroluk yatırım planları nedeniyle endeksin 87,4’e yükselmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi de 87,4’ten 88,9 puana yükselirken, Mevcut Durum Endeksi 86,4’ten 86,1’e indi.

Ifo'nun açıklamasında, "Alman şirketleri arasında güven algısı iyileşti. Bu durum daha az şüpheci beklentilerden kaynaklandı. Bununla birlikte, şirketler mevcut iş durumlarını biraz daha az olumlu olarak değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Alman imalat sektöründe güvenin önemli ölçüde yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, "İmalat sektöründe şirketler beklentilerini belirgin bir şekilde yukarı yönlü revize etti. Ayrıca mevcut durumlarını biraz daha iyi olarak değerlendirdiler. Sipariş alımı istikrar kazandı. Güven algısındaki artış özellikle gıda sektöründe güçlü olurken, kimya sektöründeki biraz kötüleşti." denildi.

Açıklamada, taşımacılık ve lojistik sektörünün ABD’nin gümrük tarife duyurularının yol açtığı düşüşün ardından toparlandığı, perakende sektöründe de toparlanma görüldüğü ve inşaat sektöründeki güvenin üst üste dördüncü kez iyileştiği aktarıldı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, veriye ilişkin değerlendirmesinde, şirketler arasında belirsizlikte son dönemde görülen keskin artış bir miktar azaldığını belirterek, "Alman ekonomisi yavaş yavaş toparlanıyor." ifadesini kullandı.

Ekonomi büyümede zorlanıyor

Bu arada, tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te de yüzde 0,3 daralmıştı. Böylece Almanya, son iki yıldır büyüyemeyen tek G7 ekonomisi oldu.

Almanya'da hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0'a düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşir ve Alman ekonomisi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak. Öte yandan, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 büyüyerek, resesyona girmekten kurtulmuştu.

Öte yandan, Alman hükümetine danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), dün ülke ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten yüzde sıfıra düşürmüştü.