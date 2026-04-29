Almanya’da iş gücü maliyetleri AB ortalamasının yüzde 29 üzerine çıktı

Almanya’da üretim ve hizmet sektörlerindeki iş gücü maliyetleri, geçen yıl Avrupa genelindeki yüksek seyretme eğilimini sürdürerek önemli artış kaydetti.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da bir saatlik çalışmanın ortalama maliyeti 45 Euro'ya yükseldi. Bu rakam, 34,90 Euro olan Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 29 üzerinde gerçekleşti.

Almanya’da iş gücü maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttı. Bu yükseliş, yüzde 4,1 olan AB ortalamasının hafif altında kaldı.

AB ülkeleri arasında yapılan kıyaslamada Almanya, en yüksek iş gücü maliyetine sahip ülkeler listesinde üst sıralardaki yerini korudu. 2025 yılı itibarıyla Almanya’nın üzerinde sadece 56,80 Euro ile Lüksemburg, 51,70 Euro ile Danimarka, 47,90 Euro ile Hollanda ve 46,30 Euro ile Avusturya yer aldı.

Listenin son sıralarında ise 12 Euro ile Bulgaristan, 13,60 Euro ile Romanya ve 15,20 Euro ile Macaristan bulundu.

İş gücü maliyetlerinde en yüksek artış Doğu Avrupa ülkelerinde görüldü. Bulgaristan yüzde 13,1 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 11,6 ile Hırvatistan ve yüzde 10,5 ile Polonya izledi.

2020 yılıyla kıyaslandığında Almanya’da iş gücü maliyetleri tüm sektörlerde en az yüzde 14 arttı.

Özellikle konaklama ve profesyonel hizmetler gibi alanlarda bu oran yüzde 30’u aştı. Brüt kazançlar ve yan giderlerden (sosyal güvenlik primleri vb.) oluşan bu maliyetler, Alman iş dünyası temsilcileri tarafından rekabet gücünü korumak amacıyla sık sık reform çağrılarına konu oluyor.