Almanya'da iş ortamı alarm verdi

Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen ankete göre, iş ortamı endeksi ağustos ayındaki -6,1 puandan -13,6 puana düştü.

Mevcut iş durumu değerlendirmeleri ağustos ayındaki 0,3 puandan önemli oranda geriledi ve -9,3 oldu. İş beklentileri -17,8 puana kadar indi.

ifo Enstitüsü'nden endüstri uzmanı Anna Wolf, "Hem ekonomik hem de yapısal faktörler kimya endüstrisindeki şirketleri etkiliyor." dedi.

Üretimde eylül ayındaki duyarlılık Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Wolf, "Sonuç olarak, kimyasal ürünlere yönelik yerel talep düştü ve sipariş sıkıntısı daha da kötüleşti. Şirketler üretimlerini azalttı ve üretim planlarını aşağı yönlü revize etti. Eylül ayında ihracat beklentileri de zayıftı. Zayıf talep nedeniyle şirketlerin çoğu fiyatlarını düşürmek zorunda kalıyor. Şirketlerin gelir değerlendirmeleri giderek daha kritik hale geldi. Ayrıca şirketler enerji dönüşümü, karmaşık bürokrasi ve artan işçilik maliyetleriyle mücadele ediyor. Alman kimya endüstrisindeki duygu durumu iyi değil." şeklinde görüş belirtti.