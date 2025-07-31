Almanya'da işsiz sayısı 2 bin arttı

Almanya Federal İş Ajansı, Temmuz 2025 için işsizlik verilerini açıkladı. Mevsimsel olarak düzeltilmiş işsiz sayısı temmuzda 2 bin kişi artarak 2 milyon 970 bine ulaştı. Ekonomistler 15 bin artış bekliyordu.

Mevsimsel düzeltme yapılmamış verilere göre ise, işsiz sayısı temmuzda 65 bin 230 kişi artarak 2 milyon 979 bin oldu. Hazirandaki işsiz sayısı ise 2 milyon 914 bin olarak kaydedilmişti.

İşsizlik oranı ise, mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerde yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldı. Düzeltme yapılmamış verilerde ise, temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 6,3’e yükseldi; haziranda yüzde 6,2 seviyesindeydi.

Geçen yılın temmuz ayı ile karşılaştırıldığında, işsiz sayısında mevsimsel düzeltme sonrası 169 bin, düzeltme yapılmamış verilerde ise 170 binlik artış gözlendi. Geçen yıl temmuz işsizlik oranı yüzde 6 idi.