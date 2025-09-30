  1. Ekonomim
Almanya'da işsiz sayısı beklentileri aştı

Almanya işgücü piyasası eylül ayında da gerileme belirtileri gösterdi. Ekonomik zayıflığın devam etmesi nedeniyle işsizlik tahminlerin üzerinde artış gösterdi.

Federal Çalışma Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 14.000 artarak 2 milyon 976 bine ulaştı.

Ekonomistler ise işsiz sayısının 8.000 artmasını bekliyorlardı. Ağustos ayında 7 bin düşüş gerçekleşmişti. Eylül 2024'te ise artış 15 bin olmuştu.

Eylül ayında işsizlik oranı ise yüzde 6,3'te sabit kaldı.

Düzeltilmemiş verilere göre, mevsimsel olarak 70.389 kişilik tipik bir düşüşe rağmen, işsizlik on yıl sonra ilk kez 3 milyon sınırını aştı. Çalışma Bürosu Başkanı Andrea Nahles, "İşgücü piyasası, daha güçlü bir toparlanma için gerekli ivmeyi hala sağlayamıyor" dedi.

