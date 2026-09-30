Almanya’da işsiz sayısı yeniden 3 milyon sınırının altında

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Almanya Federal İstihdam Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, eylülde 12 bin kişi artarak 3,01 milyona ulaştı. Analistler işsiz sayısında yalnızca 1000 kişilik sınırlı bir artış öngörüyordu.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da eylülde yüzde 6,4 seviyesinde sabit kaldı.

İşsizlik oranı yüzde 6,4'e geriledi

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilere göre ise eylül ayında ülkedeki toplam işsiz sayısı, bir önceki aya kıyasla 67 bin kişi azalarak 2 milyon 994 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece ülkede işsiz sayısı, art arda 2 ay boyunca 3 milyon sınırının üzerinde kaldıktan sonra eylülde yeniden bu seviyenin altına geriledi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre işsizlik oranı da ağustos ayındaki yüzde 6,5 seviyesinden eylülde yüzde 6,4'e geriledi.

Almanya'da yaz tatili döneminin başlamasıyla temmuz ayından itibaren düzenli olarak yükselen işsiz sayısı, nisan ayından sonra ilk kez temmuzda 3 milyon sınırını aşmıştı. Bu dönemsel yükselişe, son dönemde Alman ekonomisinde yaşanan genel zayıflık da eşlik etti.

"Sonbahar canlılığı bu yıl sönük başladı"

Federal İstihdam Ajansı (BA) Başkanı Andrea Nahles, yaptığı değerlendirmede, normal şartlarda eylül ayı itibarıyla yaz tatilinin bitişiyle birlikte şirketlerin istihdamı artırdığını ve iş gücü piyasasında geleneksel bir "sonbahar yükselişi" yaşandığını hatırlattı.

Ekonomik faaliyetlerdeki toparlanmanın henüz istihdama yansımadığını vurgulayan Nahles, "Eylül ayı iş gücü piyasasında sonbahar canlanmasının başlangıcına işaret ediyor ancak bu yılki başlangıç oldukça sönük kaldı. Ekonomideki toparlanma henüz iş gücü piyasasında hissedilir bir etki oluşturmuş değil." ifadelerini kullandı.