Almanya'da işsiz sayısında artış! Temmuz ayında 2 milyon 809 bine yükseldi

Almanya'da işsiz sayısı Temmuz ayında arttı. Merkezi Nürnberg kentinde bulunan İş Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam 2 milyon 809 bin kişi işsiz olarak kayıtlara geçti. Böylece işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 puan artarak yüzde 6'ya yükseldi.

Açıklanan rakama göre, işsiz sayısında Haziran ayına kıyasla 82 bin, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 192 bin artış oldu.

"Zayıf ekonomik gelişme iş gücü piyasası üzerinde baskı yaratıyor"

İş Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach, işsiz sayısındaki artışın ekonomik büyümede kaydedilen duraksamanın bir sonucu olduğunu belirterek "Zayıf ekonomik gelişme iş gücü piyasası üzerinde baskı yaratıyor" dedi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre ajanstan yapılan açıklamada, işsiz sayısının mevsimsel etkilerden arındırıldığında bir önceki aya göre 18 bin artış gösterdiği bildirildi. Temmuz'da bir önceki aya kıyasla daha fazla kısa süreli çalışma (Günde sekiz saatlik mesaiden daha kısa süreli çalışma) gerçekleştiği açıklandı.

İş Ajansı, Temmuz ayında 903 bin kişinin işsizlik yardımı aldığını belirtti. İşsizlik yardımı alanların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 105 bin arttı.

Temmuz ayında Vatandaşlık Yardımı (Bürgergeld) olarak adlandıran sosyal yardım alanların sayısı bir önceki yıla göre 75 bin artarak 4 milyon 21 bine ulaştı.

Almanya'da işsizlik yardımı, çalışılan süreye bağlı olarak altı aydan başlamak üzere azami bir yıl, belli durumlardaysa iki yıl ödeniyor. Bu sürenin sonunda ise yalnızca sosyal yardım alınabiliyor.