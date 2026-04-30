Almanya'da işsizlik artıyor

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı Nisan ayında 20.000 kişi artarak 3 milyon 8 bin kişiye geriledi; ekonomistlerin beklentisi 5.000 kişilik artış yönündeydi. Mart ayında ise artış 3.000 kişi olmuştu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde gelirken analistler yüzde 6,3 öngörüyordu.

İstihdam cephesinde de tablo zayıflamaya devam etti. Almanya'da istihdam edilenlerin mevsimsellikten arındırılmış sayısı mart ayında bir önceki aya göre 25.000 kişi azalarak yaklaşık 45,52 milyona geriledi. Mayıs 2025-Şubat 2026 döneminde aylık ortalama düşüş 16.000 kişi olmuştu. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe kıyasla istihdam 61.000 kişi azaldı.

Yıllık bazda gerileme de sürdü. Mart 2026'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla istihdam 174.000 kişi düşerken Ağustos 2025'ten bu yana devam eden aşağı yönlü eğilim devam etti.

İşgücü anketi sonuçlarına göre Mart 2026'da işsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 210.000 kişi artarak 1,84 milyona ulaştı. İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükselirken mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış işsizlik oranı şubat ayı düzeyi olan yüzde 4,0'da sabit kaldı.