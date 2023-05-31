Almanya'da işsizlik beklentilerin altında geldi

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin mayıs ayı verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya göre 9 bin artarak 2 milyon 573 bine yükseldi.

Ülkede yüzde 5,6'lık mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmedi. Piyasalarda işsiz sayısının 15 bin artması bekleniyordu.

Mayıs 2022’ye göre işsiz sayısının 284 bin artması dikkati çekti.

Federal İş Ajansı Bölgeler Başkanı Daniel Terzenbach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Zayıf bir ekonomik faaliyetlere rağmen, işgücü piyasası genel olarak istikrarlı.” ifadesini kullandı.

Almanya'da hükümet, işsizlik oranının 2023 ve 2024'te sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 5,2 olacağını tahmin ediyor.

Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.