Almanya'da işsizlik oranı beklenenden fazla arttı

Ofis, işsiz sayısının mevsimsellikten arındırılmış olarak 25,000 arttığını söyledi. Analistler bu rakamın 10,000 artmasını bekliyorlardı.

Çalışma ofisi başkanı Andrea Nahles, “Bahar toparlanması bu yıl gerçekten başlamadı. İyileşme hala uzun bir zaman alacak” diye konuştu

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmeyerek %5,9'da kaldı.

Federal Çalışma Ofisi, Mayıs ayında 702.000 açık iş olduğunu ve bunun bir yıl öncesine göre 65.000 daha az olduğunu söyledi.

Çalışma ofisinin analizine göre, belirgin vasıflı işçi açığı olan mesleklerin sayısı hafif bir düşüşle 200'den 183'e geriledi.

Ofis, yapı mühendisliği ve cephe inşaatı alanlarındaki kalifiye işgücünün yanı sıra havacılık ve uzay teknolojisindeki mühendisler için kıtlık durumunun biraz hafiflediğini söyledi.

Ancak Nahles'e göre bu durum uzun vadeli bir eğilimin göstergesi değil.

Nahles, “Demografik gelişmeler nedeniyle, çok sayıda nitelikli ve deneyimli vasıflı çalışan önümüzdeki yıllarda işgücü piyasasından ayrılmaya devam edecek” dedi.