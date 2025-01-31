Almanya'da işsizlik oranı ocak ayında yükseldi

Almanya'da işsizlik oranı, imalat sektöründeki firmalar arasında işten çıkarmaların son aylarda artmasının ardından ocak ayında yükseldi ve önümüzdeki ay yapılacak seçimlerden sonra gelecek hükümetin karşılaşacağı ekonomik zorlukları yansıttı.

Federal İstihdam Ajansı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde düzeltilmiş işsizlik oranı aralık ayındaki yüzde 6,1'den bu ay yüzde 6,2'ye yükseldi.

Kayıtlı açık iş sayısı 632 bin ile geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 66 bin daha azdı. İşsizlik başvuruları ocak ayında 11 bin artarak aralık ayındaki 10 binin biraz üzerine çıktı.

Üretimin pandemi öncesi zirvesinden çok uzakta olduğu Almanya'nın imalat sektöründeki işçiler en ağır yükü taşıyor gibi görünüyor. Thyssenkrupp ve Bosch gibi büyük sanayi firmaları geçtiğimiz aylarda işçi çıkaracaklarını açıklarken, otomobil devi Volkswagen 2030 yılına kadar işgücünü 35 bin azaltacağını söyledi.