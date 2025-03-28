Almanya'da işsizlik oranı yüzde 6,3'e yükseldi

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, martta şubat ayına göre 26 bin kişi artarak 2,92 milyon oldu. Söz konusu artış, Ekim 2024’ten beri en hızlı artış olarak kayıtlara geçti. Beklenti, işsiz sayısının martta 10 bin artması yönündeydi.

Mart 2024’e göre ise işsiz sayısı 198 binlik artış kaydetti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da martta yüzde 6,2’den yüzde 6,3’e yükseldi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, martta aylık 22 bin kişi azalarak 2 milyon 967 bin, işsizlik oranı da yüzde 6,4 oldu.

Martta şirketlerin boş pozisyonları, bir önceki yılın aynı ayına göre 64 bin azalarak 643 bin oldu.

Almanya'da durgun ekonomik görünüm nedeniyle işsiz sayısının bu yıl da artmaya devam etmesi ve gelecek aylarda 10 yıl sonra ilk kez 3 milyon sınırını aşması bekleniyor.

Ekonomik durgunluk bahar toparlanmasını yavaşlatıyor

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "Mart ayı iş gücü piyasasında bahar toparlanması olarak adlandırılan dönemin başlangıcına işaret etmektedir. Ancak bu yıl ekonomik durgunluk bu toparlanmayı belirgin bir şekilde yavaşlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Genel Müdür Achim Dercks de ülkede iş gücü piyasasındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Özellikle sanayi sektöründe istihdam önemli ölçüde düşmüştür. Son DIHK ekonomik anketi de önümüzdeki aylarda bu alanda daha fazla düşüş yaşanacağına işaret etmektedir. Ekonomik zayıflık ve yapısal zorluklar, azalan boş pozisyon sayısına da yansımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bu durumun yakında kurulacak federal hükümet için bir zorluk olacağını belirten Dercks “İstihdamın yeniden canlanması için büyüme ve yatırımlarda bir dönüşe ihtiyacımız var.” dedi.

Özellikle sanayi sektörü sürekli olarak işten çıkarmalar yapıyor

Öte yandan, zorlu ekonomik koşullar, birçok ürüne yönelik süren zayıf talep ve Çin'den gelen şiddetli rekabet Alman şirketleri yeniden yapılanmaya iterek, işe alımları dondurmaya veya işten çıkarmaya zorluyor.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsüne (Ifo) göre, sipariş yetersizliği ve süregelen ekonomik krizin sanayi üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale gelirken, “ülkede şirketler daha az yeni işe alım planlıyor ve işten çıkarmaya” devam ediyor.

Özellikle sanayi sektörü sürekli olarak işten çıkarmalar yapıyor. Bu eğilim yaklaşık iki yıldır devam ediyor ve neredeyse hiçbir sanayi şirketi bu eğilimden kurtulamadı.

Azalan karlarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Alman şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri, Almanlar arasında endişe yaratıyor.

Almanya'da otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına her gün yenileri ekleniyor.

Buna son olarak, Alman mühendislik şirketi Siemens'in 2027'ye kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarma kararı eklendi.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Öte yandan, Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.