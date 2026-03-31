Almanya'da istihdam düşüşü devam ediyor

Almanya’da yerleşik kişilerin istihdam sayısı Şubat 2026’da yaklaşık 45,5 milyon olarak kaydedildi. Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) geçici hesaplamalarına göre, mevsimsellikten arındırılmış istihdam sayısı bir önceki aya göre 10.000 kişi azalarak yüzde 0,0 değişim gösterdi. Mayıs 2025’ten Ocak 2026’ya kadar olan dönemde ortalama aylık düşüş 12.000 kişi oldu.

Mevsimsellikten arındırılmamış verilerde ise Şubat 2026’da istihdam sayısı Ocak 2026’ya kıyasla 4.000 kişi (yüzde 0,0) hafif düşüş gösterdi. 2023-2025 yıllarının şubat ayı ortalamasında, bir önceki aya göre istihdam 20.000 kişi artmıştı.

Şubat 2025’e kıyasla Şubat 2026’da istihdam sayısı 111.000 kişi (yüzde 0,2) azaldı. Ağustos 2025’ten bu yana gözlemlenen yıllık bazdaki düşüş eğilimi böylece devam etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Ekim ve Kasım 2025’te yüzde -0,1, Aralık 2025 ve Ocak 2026’da yüzde -0,2 oldu.

Şubat 2026’da uyarlanmış işsizlik oranı yüzde 4,0 olarak gerçekleşti. İşgücü anketi sonuçlarına göre Şubat 2026’da 1,84 milyon kişi işsiz durumdaydı. Bu sayı, Şubat 2025’e göre 233.000 kişi (yüzde 14,5) artış anlamına geliyor. İşsizlik oranı yüzde 4,2’ye yükselirken, bu oran bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puanlık bir artış gösterdi.

Mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış verilere göre Şubat 2026’da işsiz sayısı 1,76 milyon olup, ocak ayına göre 2.000 kişi (yüzde -0,1) azaldı. Uyarlanmış işsizlik oranı yüzde 4,0 ile değişmedi.