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Almanya’da istihdam görünümü kötüleşiyor

Ifo'nun istihdam barometresi ekim ayında Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Haber Merkezi
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Almanya’da istihdam görünümü kötüleşiyor
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Almanya'da Ifo enstitüsünün istihdam barometresi eylül ayındaki 94.0 puandan ekim ayında 93.7 puana gerileyerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ifo anketleri başkanı Klaus Wohlrabe, "İşgücü piyasasındaki durum aylardır keskin bir şekilde değil ama sürekli olarak olumsuz bir eğilim gösteriyor. Şirketler boş pozisyonları doldurmak yerine daha çok işçi çıkarmaya yöneliyor" dedi

Federal Çalışma Ofisi'nin verilerine göre Almanya'da işsiz sayısı ekim ayında beklenenden daha fazla artarken, bu yıl sonbaharda beklenen canlanma büyük ölçüde gerçekleşmedi.

Ifo'nun imalat için istihdam barometresi de hala düşük olan yeni siparişler nedeniyle tekrar düştü, ticaret ise benzer şekilde düşük bir seviyede kalmasına rağmen hafif bir artış gördü.

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