Almanya'da istihdamda düşüş devam ediyor

ifo Enstitüsü'nün İstihdam Barometresi Ağustos ayında 93,8 puana düşerek, Temmuz ayındaki 94,0 puandan gerileme kaydetti ve iş gücü piyasasının krizde olduğunu, durgun ekonominin şirketleri temkinli davranmaya ittiğini gösterdi.

Sektörel bazda incelendiğinde, sanayide barometre yükselmiş olsa da, işaretler hala işten çıkarmalara işaret ediyor; ancak bu, önceki aya göre daha düşük bir oranda gerçekleşiyor.

Tüm kilit sanayi sektörlerinde işe alımlardan daha fazla işten çıkarma yaşandı. Hizmet sağlayıcılar için gösterge ise negatif bölgeye geriledi. Geçici istihdam büroları talep düşüşüyle mücadele ederken, turizm sektörü yoğun bir şekilde personel alımı yapıyor. İnşaat sektöründe çalışan sayısının mümkün olduğunca sabit tutulması hedefleniyor. Ticaret sektörü de işten çıkarmalara devam ediyor, ancak son dönemdeki kadar şiddetli değil.