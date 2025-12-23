Almanya'da ithalat fiyatları yüzde 1,9 geriledi

Ekim ayında yıllık değişim yüzde -1,4, eylülde ise yüzde -1,0 olmuştu. Kasımda ithalat fiyatları ekime kıyasla yüzde 0,5 arttı. İhracat fiyatları ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 yükseldi. Ekimde yıllık artış yüzde 0,5, eylülde yüzde 0,6 olarak kaydedilmişti. Aylık bazda ihracat fiyatları ekime göre yüzde 0,2 artış gösterdi.

Enerji fiyatlarındaki sert düşüş ithalat fiyatlarındaki gerilemenin en önemli nedeni oldu. Kasımda enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 15,7 azaldı. Ancak ekime göre ortalama yüzde 3,1 yükseldi. Ham petrol fiyatları yıllık bazda yüzde 21,7 düşerken aylık bazda neredeyse değişmedi. Taş kömürü yüzde 20,9 geriledi, doğal gaz yüzde 15,6 düştü, elektrik yüzde 10,6 azaldı. Buna karşın ekime göre elektrik fiyatları yüzde 23,7, doğal gaz yüzde 3,6 ve mineral yağ ürünleri yüzde 3,7 arttı. Enerji hariç ithalat fiyatları yıllık bazda yüzde 0,3 düşerken aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Tarım ürünlerinde de fiyatlar geriledi. Kakao yüzde 28, domuz canlı hayvanları yüzde 22,1, tahıl yüzde 6,4 ucuzladı. Yeşil kahve ise yıllık bazda yüzde 23, tavuk ve yumurta yüzde 15,2 pahalandı. Sermaye malları ithalat fiyatları yıllık bazda yüzde 0,5 düştü, ara mallar yüzde 0,3 yükseldi. Tüketim mallarında ise fiyatlar yüzde 0,3 geriledi. Dayanıksız tüketim malları fiyatları büyük ölçüde değişmezken, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,5 ucuzladı.