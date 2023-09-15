Almanya'da kısa süreli çalışanların sayısı azaldı

Almanya'da kısa süreli çalışanların sayısı düştü. ifo Enstitüsü'nün ifo İşletme Anketi ve Alman Federal İş Kurumu rakamlarına dayanarak yaptığı tahminlere göre, Ağustos ayında 110 bin kişi kısa süreli işte çalışıyordu. Bu sayı Mayıs ayında 150 bin seviyesindeydi.

ifo iş gücü piyasası araştırmacısı Sebastian Link, "Bunun bir nedeni, kısa çalışma ödeneklerine erişimi kolaylaştıran düzenlemelerin Haziran ayı sonunda sona ermesi olabilir." dedi.

Aynı ayda iş gücünün payı ise yüzde 0,4'ten yüzde 0,3'e düştü.

İmalat sektörü, kısa süreli çalışanların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor. Ancak orada da sayı 118 binden 89 bine, yani bu segmentteki iş gücünün yüzde 1,7'sinden 1,3'üne düştü.

Ancak tüm sektörlerde bir düşüş görülmedi. Kısa süreli çalışanların sayısı ana metal imalatında (7.400'den 11.000'e) ve makine ve teçhizat imalatçılarında (13.000'den 20.000'e) arttı.

Link, "İlginç bir şekilde, duyarlılık son derece düşük olmasına rağmen kısa süreli çalışma inşaat sektöründe önemli bir rol oynamadı." dedi. Ağustos ayında, söz konusu sektörde tahmini kısa çalışmalı işçi sayısı 7 bin oldu. Bu Mayıs ayındaki 8 bin seviyesine yakın bir seviye olarak kaydedildi.