Almanya'da konut alarmı: İnşaat maliyeti %5,5 arttı

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Almanya'da konvansiyonel yöntemle inşa edilen yeni konut binalarının maliyetleri ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,5 artış kaydetti. Söz konusu artış, 2023 yazından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış oldu. Mayıs ayında %5 olarak ölçülen artış, ağustos ayı itibarıyla ivme kazandı. Mayıs-ağustos döneminde maliyetlerdeki artış %1 olarak gerçekleşti.

Maliyet artışında yapı malzemeleri ve işçilik giderlerindeki yükseliş etkili oldu. Çimento, çelik ve yalıtım malzemelerindeki fiyat artışları ile enerji giderlerindeki dalgalanma inşaat maliyetlerine doğrudan yansıdı.

Konut açığı 1,35 milyon seviyesinde

Artan maliyetler, konut üretimini yavaşlatıyor. Almanya genelinde ihtiyaç duyulan konut sayısı 1,35 milyon daireye ulaştı. Konut açığı en yoğun şekilde Berlin, Münih, Hamburg ve Frankfurt başta olmak üzere büyükşehirlerde hissediliyor.

Maliyet hesaplarının karşılanamaması nedeniyle çok sayıda proje erteleniyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde konut piyasasına sunulacak yeni daire sayısının sınırlı kalacağına işaret ediyor.

Barınma maliyetleri artıyor

Konut üretimindeki yavaşlama, mevcut konut stokuna yönelik talebi artırıyor. Büyükşehirlerde uygun fiyatlı kiralık konut bulmak güçleşirken, kira bedelleri yüksek seyrini sürdürüyor.

Öte yandan konut kredisi faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalması, konut satın almayı zorlaştırıyor. Yüksek konut fiyatları ile yüksek finansman maliyetlerinin birleşmesi, dar ve orta gelir gruplarının konuta erişimini kısıtlıyor. İnşaat maliyetlerinde kaydedilen artışın önümüzdeki dönemde konut satış ve kira fiyatları üzerinde ek baskı oluşturması bekleniyor.