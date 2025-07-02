Almanya'da mühendislik siparişleri arttı

Birlik yaptığı açıklamada, yurtiçi siparişlerin %2 arttığı, yurtdışı siparişlerin ise Mayıs 2024'e kıyasla %12 yükseldiğini belirtti.

VDMA baş ekonomisti Johannes Gernandt, “Bir önceki yılın Mayıs ayı siparişler için özellikle zayıf bir aydı, bu nedenle karşılaştırma tabanı buna bağlı olarak düşüktü” dedi.

2025'in ilk beş ayında toplam siparişler %3 artarken, yurt içi siparişler durgunlaşırken yurt dışı işlerde %4'lük bir artış kaydedildi.

Gernandt, "Bu gelişme yılın ikinci yarısı için ihtiyatlı iyimserliğimizi teyit ediyor. Sipariş durumu, 2025 yılı için %2'lik reel üretim düşüşü tahminimizi destekliyor" dedi.

Avrupa Birliği'ne ABD ile devam eden ticaret anlaşmazlıklarını hızla çözme çağrısında bulunan Gernandt, küresel belirsizliğin de yüksek olmaya devam ettiğini söyledi.

Mart ayından Mayıs ayına kadar olan üç aylık dönemde siparişler geçen yıla kıyasla %2 arttı.

Yurtiçi siparişler %1 azalırken, yurtdışı siparişler %4 arttı; Euro bölgesi ülkeleri %23 daha fazla makine siparişi verirken, para bloğu dışından gelen siparişler %3 azaldı.