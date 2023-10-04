Almanya'da mühendislik siparişlerinde hızlı düşüş

VDMA ayrıca, zayıf küresel talebin Alman sanayisi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle görünürde bir toparlanma olmadığı uyarısında bulundu.

VDMA, Ağustos siparişlerinin geçen yılın aynı ayına kıyasla %21 daha düşük olduğunu söyledi.

Birliğe göre Ağustos ayında yurtdışı siparişlerde %24, yurtiçi siparişlerde ise %13 düşüş görüldü. Euro bölgesi içinden siparişler baz etkisiyle birlikte %33'lük bir düşüş gösterdi. Euro bölgesi dışından gelen siparişler Ağustos 2023'te %20 düştü.

VDMA ekonomisti Olaf Wortmann, "Ne yazık ki, küresel ekonomide devam eden çöküş göz önüne alındığında, Almanya'dan ve yurtdışından gelen siparişlerde bir geri dönüş görünmüyor" dedi.

Haziran'dan Ağustos'a kadar geçen üç aylık dönemde ise siparişler yıllık bazda %16 azaldı.