Almanya'da oto tamircileri uyarı grevine gidiyor

IG Metall sendikasından yapılan açıklamada, işverenlerle oto tamircilerde ve otomobil galerilerinde sendikalı çalışanların ücret artışlarına ilişkin ilk tur müzakerelerinin başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, işverenleri enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için Almanya çapındaki oto tamircilerde ve araba galerilerindeki 435 bin çalışana yarından itibaren uyarı grevine gitme çağrısı yapıldı.

Uyarı grevlerinin yeri ve zamanının bölgesel olarak duyurulacağı bildirildi.

IG Metall, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanların ücretlerine yüzde 8,5 artış ve enflasyon tazminatı istiyor.