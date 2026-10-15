Almanya’da patates alarmı: Üretimde yüzde 25 düşüş, fiyatlarda sert artış

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede tüketiciler eylül ayında patates için geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,3 daha fazla ödeme yaptı.

Patatesteki fiyat artışının, Almanya’da aynı dönemde yüzde 3,3 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranını belirgin biçimde aşması dikkati çekti.

Tüketici fiyatlarındaki yükselişin temel nedenleri arasında üretim maliyetlerindeki artış ve arzın daralması öne çıktı.

Üretici fiyatları bir yılda yüzde 61,5 yükseldi

Patates fiyatlarındaki baskı, üretim aşamasında daha güçlü hissedildi. Ağustos ayında patates üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 61,5 arttı. Böylece son üç yılın en sert yükselişlerinden biri kaydedildi.

Tarım ürünlerinin genelinde fiyatlar düşüş eğilimi gösterse de bitkisel ürünlerdeki artış, tarım fiyatları üzerindeki baskının sürmesine neden oldu.

Üretici fiyatlarındaki yükselişin tüketici fiyatlarına yansıması, patatesin perakende satış fiyatlarında da artış beklentisini güçlendirdi.

Patates hasadında yaklaşık dörtte birlik düşüş bekleniyor

Almanya’da patates üretimine ilişkin ilk hasat tahminleri, bu yıl rekoltenin geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25 azalacağını ortaya koydu. Buna göre toplam üretimin 10,4 milyon tona gerilemesi bekleniyor.

Üretimdeki düşüşte ekim alanlarının daralmasının yanı sıra yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklık etkili oldu. Olumsuz hava koşulları, hektar başına alınan verimin de gerilemesine yol açtı.

Ülkede patates verimi, normal dönemlerde hektar başına ortalama 46 ton seviyesinde bulunurken bu yıl şu ana kadar 38,9 ton olarak hesaplandı.

Almanya patateste ihracatçı konumunu koruyor

Federal Tarım ve Gıda Dairesi (BLE) verilerine göre Almanya, iç tüketim ihtiyacının üzerinde patates üreten ve önemli miktarda ihracat gerçekleştiren ülkeler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte bu yılki hasat kaybının, piyasadaki arzı ve fiyatları etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, üretimdeki düşüşün perakende satış noktalarındaki fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğine dikkat çekiyor.