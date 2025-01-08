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Almanya'da perakende satışlar 2024'te yüzde 1,3 arttı

Alman perakendeciler, tüketicilerin satın alma gücünün artması nedeniyle geçen yıl satışlarını yüzde 1,3 artırdı.

Haber Merkezi
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Almanya'da perakende satışlar 2024'te yüzde 1,3 arttı
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin kasım ayı ve 2024 geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düşüş gösterdi. Satışlar, 2023'ün kasım ayına göre ise yüzde 2,5 artış kaydetti.

Noel alışverişi öncesi kasımda gıda, içecek ve tütün ürünlerine talep yüksek olurken, bu ürünlerde perakende satışlar Kasım 2023'e göre reel olarak yüzde 1,7 arttı.

Öncü verilere göre 2024’te reel perakende satışlar bir önceki yıla göre ise yüzde 1,3 arttı. Nominal olarak da perakende satışlar 2024’te bir önceki yılın yüzde 2,7 üzerinde gerçekleşti.

Düşük enflasyon etkisi

VP Bank baş ekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, düşük enflasyonun perakendeciler üzerinde "olumlu bir etki" oluşturduğunu belirterek, “İş gücü piyasası üzerindeki kara bulutlar göz önüne alındığında bu eğilimin devam edip etmeyeceği şüpheli.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya’da 2024'te enflasyon ortalama yüzde 2,2 oldu. 2022'de ülkede enflasyon 6,9'a çıkarak 1951'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2023'te ortalama enflasyon yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti.

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