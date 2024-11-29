Almanya'da perakende satışlar beklenenden fazla düştü
Almanya'da perakende satışlar yüzde 0,3 olan beklentinin üzerinde azalış gösterdi.
Almanya'da perakende satışlar ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında azalarak beklenenden fazla düştü.
Ekonomistler yüzde 0,3'lük bir düşüş öngörmüştü.
Bir önceki yılın aynı ayına göre perakende sektörü satışlarında reel olarak yüzde 1,0'lık bir artış kaydedildi.
İstatistik ofisinden alınan verilere göre, gıda satışları ekim ayında yüzde 0,1 oranında artarken, gıda dışı satışlar yüzde 2,2 oranında düştü.