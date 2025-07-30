Almanya'da perakende satışlar beklentilerin üzerinde büyüdü

Perakende satışlar aylık bazda reel olarak (fiyat değişimlerinden arındırılmış) %1,0 artarak %0,5'lik konsensüs tahminini ikiye katladı. Nominal olarak (enflasyondan arındırılmamış) satışlar Mayıs ayına kıyasla %0,8 oranında arttı. Yıllık bazda perakende satışlar Haziran 2024'e kıyasla reel olarak %4,9 ve nominal olarak %5,8 arttı.

Veriler, revizyonların ardından satışların reel olarak %0,6 ve nominal olarak %0,1 düştüğü Mayıs 2025'teki hafif düşüşün ardından güçlü bir toparlanma olduğunu gösteriyor.

Sektörlere göre incelendiğinde, gıda perakende satışları bir önceki aya göre %0,3 oranında ılımlı bir artış gösterirken, yıllık bazda %0,9 oranında reel artış kaydetmiştir. Gıda dışı perakende satışlar ise aylık bazda %1,8 ve yıllık bazda %7,4 ile daha güçlü bir büyüme kaydetti.

Online ve posta siparişi satışları, Mayıs ayına göre %9,0 artış ve reel olarak yıllık %20,4 yükselişle en çarpıcı büyümeyi göstererek e-ticarete doğru devam eden kaymayı vurgulamıştır.

Bu güçlü perakende performansı, Almanya'da artan tüketici güvenini ve harcamalarını yansıtmakta ve devam eden küresel belirsizliklerin ortasında ekonominin geneli için iyimserliği desteklemektedir.