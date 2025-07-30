Almanya'da perakende satışlar beklentilerin üzerinde büyüdü
Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya perakende satışları Haziran 2025'te analist beklentilerini aşarak önemli ölçüde arttı.
Perakende satışlar aylık bazda reel olarak (fiyat değişimlerinden arındırılmış) %1,0 artarak %0,5'lik konsensüs tahminini ikiye katladı. Nominal olarak (enflasyondan arındırılmamış) satışlar Mayıs ayına kıyasla %0,8 oranında arttı. Yıllık bazda perakende satışlar Haziran 2024'e kıyasla reel olarak %4,9 ve nominal olarak %5,8 arttı.
Veriler, revizyonların ardından satışların reel olarak %0,6 ve nominal olarak %0,1 düştüğü Mayıs 2025'teki hafif düşüşün ardından güçlü bir toparlanma olduğunu gösteriyor.
Sektörlere göre incelendiğinde, gıda perakende satışları bir önceki aya göre %0,3 oranında ılımlı bir artış gösterirken, yıllık bazda %0,9 oranında reel artış kaydetmiştir. Gıda dışı perakende satışlar ise aylık bazda %1,8 ve yıllık bazda %7,4 ile daha güçlü bir büyüme kaydetti.
Online ve posta siparişi satışları, Mayıs ayına göre %9,0 artış ve reel olarak yıllık %20,4 yükselişle en çarpıcı büyümeyi göstererek e-ticarete doğru devam eden kaymayı vurgulamıştır.
Bu güçlü perakende performansı, Almanya'da artan tüketici güvenini ve harcamalarını yansıtmakta ve devam eden küresel belirsizliklerin ortasında ekonominin geneli için iyimserliği desteklemektedir.