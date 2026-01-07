Almanya’da perakende satışlarda toparlanma

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) tahminlerine göre ülkede perakende satışlar 2025 yılında 2024’e kıyasla reel olarak yüzde 2,4, nominal olarak yüzde 3,6 artış gösterdi. Yılın ilk yarısında reel satışlar yüzde 3,8 artarken, ikinci yarıda büyüme yüzde 1,1’e yavaşladı. İlk yarıdaki güçlü artışta, Ağustos 2024’te büyük bir online ve posta siparişi şirketinde yapılan yeniden yapılandırma sonrası daha önce kayda girmeyen satışların istatistiklere eklenmesi etkili oldu.

Kasım 2025’te perakende satışlar, takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre bir önceki aya kıyasla reel olarak yüzde 0,6, nominal olarak yüzde 1,1 geriledi. Yıllık bazda ise Kasım 2024’e göre reel artış yüzde 1,1, nominal artış yüzde 1,9 oldu.

Ekimde revize edilen verilere göre reel artış yüzde 0,3

Ekim 2025 verileri revize edildi. Buna göre perakende satışlar bir önceki aya göre reel yüzde 0,3, nominal yüzde 0,6 arttı. Yıllık bazda reel artış yüzde 1,6, nominal artış yüzde 3,1 olarak kaydedildi.

Kasım 2025’te gıda perakende satışları aylık bazda reel yüzde 1,9, nominal yüzde 2,1 düşerken, yıllık bazda reel yüzde 0,1 azaldı, nominal yüzde 1,5 arttı. Gıda dışı perakende satışlar ise aylık bazda reel yüzde 0,3 artarken nominal yüzde 0,1 geriledi; yıllık bazda reel yüzde 2,3, nominal yüzde 2,8 yükseldi.

Online ve posta siparişi satışları Kasım 2025’te aylık bazda reel yüzde 0,9, nominal yüzde 0,3 arttı. Yıllık artış reel yüzde 5,9, nominal yüzde 5,7 oldu.