Almanya'da PMI büyümeye işaret etmeyi sürdürdü

HCOB Flash Almanya Bileşik PMI Çıktı Endeksi 50,3 ile genişlemeyi daralmadan ayıran kritik 50,0 eşiğinin hemen üzerinde, ancak Haziran ayındaki 50,4'ün marjinal olarak altında gerçekleşti.

Artışta, art arda beşinci ay yükselen imalat üretimi ve üç aylık düşüşün ardından istikrar kazanan hizmet faaliyetleri etkili oldu. Hizmet sağlayıcıları da Ağustos 2024'ten bu yana ilk kez yeni işlerde artış bildirerek temel talepte potansiyel bir dönüm noktasına işaret etti. Ankete katılan şirketler iyileşen piyasa koşullarına ve güçlenen müşteri ilgisine işaret etti.

Bu cesaret verici eğilime rağmen, istihdam üst üste ikinci ay gerileyerek 2025 yılında sektörler genelinde ilk kez geniş tabanlı bir istihdam azalmasına işaret etti. Hizmet sektörü firmaları personel seviyelerini mütevazı bir şekilde düşürürken, imalat sektörü işten çıkarmaların hızını yavaşlattı. Firmalar işgücü azaltımına gerekçe olarak yedek kapasitenin devam etmesini ve birikmiş işlerin azalmasını gösterdi.

Enflasyonist baskılar hafiflemeye devam ederken, hem girdi maliyetleri hem de çıktı fiyatları Ekim 2024'ten bu yana en yavaş hızda arttı. Fabrika çıkış fiyatları üçüncü ayda da düşerken, hizmet sağlayıcıları son dört yılın en düşük fiyat artışını kaydetti. Düşük hammadde maliyetleri, daha güçlü bir avro ve azalan ücret baskısı enflasyonun ılımlı seyretmesine yardımcı oldu.

Verileri yorumlayan HCOB Baş Ekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia, imalat sektörünün kırılgan durumuna dikkat çekerken, üretimde devam eden büyüme ve artan ihracat siparişlerinin yavaş ama istikrarlı bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi. Rubia ayrıca, toparlanmayı desteklemek için uygun amortisman kuralları da dahil olmak üzere hükümet önlemlerine işaret etti.

Dr. de la Rubia, "Hizmet sektörü artık bir ayak bağı değil. Reel ücretlerdeki artış ve mali politika desteği önümüzdeki aylarda daha geniş bir genişlemeye yardımcı olacaktır" dedi.

HCOB'un PMI verilerini içeren GSYH tahmini, hem sanayi hem de hizmet sektöründeki iyileşmelerin etkisiyle 3. çeyreğe sağlam bir başlangıç yapılacağını gösteriyor. Ancak ekonomistler devam eden küresel belirsizlikler nedeniyle görünümün belirsizliğini koruduğuna dikkat çekiyor.