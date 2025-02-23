Almanya'da sahte Euro alarmı! Bundesbank uyardı: Çoğu Türkiye'den geliyor

Ele geçirilen 72 bin 400 sahte banknot, bir önceki yıla göre yüzde 28’lik bir artışı gösteriyor. Ancak sahte paraların çoğunlukla düşük değerli banknotlar olması nedeniyle toplam maddi kaybın önceki yıla göre daha düşük olduğu ifade edildi.

2024 yılında sahte madeni paraların sayısı da önemli ölçüde arttı. Yaklaşık 25 bin yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam sayı 141 bine ulaştı.

Bir kısmı Türkiye ve Çin'den

Federal Kriminal Dairesi’ne (BKA) göre, sahte banknotların büyük bir kısmı Türkiye ve Çin’den getiriliyor. Bundesbank’ın nakitten sorumlu yönetim kurulu üyesi Burkhard Balz, dolandırıcıların en çok 20 ve 50 Euro’luk banknotları taklit ettiğini belirtti.

Bundesbank’ın verilerine göre, sahte para nedeniyle oluşan zarar önceki yıl 5 milyon Euro iken, 2024’te 4,5 milyon Euro’ya düştü. Bunun nedeni kalpazanların daha çok düşük değerli banknotlara yönelmesi.

Sahte para kullanmak suç

Bundesbank, sahte parayla karşılaşan kişilerin bu parayı bilerek dolaşıma sokarak zarardan kaçınmaya çalışmamaları gerektiğini vurguladı. Sonhaber.eu'nun haberine göre yetkililer, sahte parayı kasıtlı olarak kullanmanın suç teşkil ettiğini hatırlatarak, vatandaşların şüpheli banknotları en yakın polis birimine teslim etmeleri gerektiğini ifade etti.

Almanya’da sahte para basmak, dolaşıma sokmak veya bu girişimde bulunan kişilere en az 1 yıl hapis cezası verilmekte. Örneğin geçtiğimiz yıl Hessen’de aracında 31 bin euro sahte para bulunan bir kişi, kaynağını açıklayamadığı için 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.