  Almanya'da sanayi sektörü üretici fiyatları düşüşte!
Almanya'da sanayi sektörü üretici fiyatları düşüşte!

Almanya’da sanayi üretici fiyatları eylülde yıllık bazda yüzde 1,7 gerilerken, düşüşte enerji maliyetlerindeki azalma belirleyici oldu.

Almanya'da sanayi sektörü üretici fiyatları düşüşte!
Almanya’da sanayi ürünlerinin üretici fiyatları, Eylül 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 düşerken, ağustosa göre yüzde 0,1 geriledi.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ağustosta yıllık düşüş oranı yüzde 2,2 olmuştu.

Yıllık bazdaki gerilemenin ana nedeni enerji fiyatlarındaki düşüş oldu. Ara malları da bir önceki yıla göre ucuzlarken, sermaye malları, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları fiyatları yükseldi. Enerji hariç tutulduğunda, üretici fiyatları eylülde yıllık yüzde 0,9 arttı ve aylık bazda değişmedi.

Enerji fiyatları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalırken, ağustosa göre düşüş yüzde 0,3 oldu.

Doğal gaz fiyatları, yıllık bazda yüzde 10,7, aylık bazda yüzde 0,6 geriledi. Elektrik yüzde 10,2, bölgesel ısıtma yüzde 2,5 ucuzladı. Mineral yağ ürünleri fiyatları yıllık bazda yüzde 2,5 azalırken, aylık bazda yüzde 0,5 yükseldi. Isıtma yağı yıllık yüzde 5,6, motorin ise yüzde 2,7 arttı.

