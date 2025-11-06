Almanya'da sanayi üretim geçen yıla göre geriledi

Almanya’da sanayi üretimi, eylül ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

Destatis tarafından yayımlanan verilere göre, üretim geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,0 azaldı.

Ağustos ayı verileri revize edilerek aylık bazda yüzde 4,3 düşüşten yüzde 3,7 düşüş olarak güncellendi. Yıllık bazda ise ağustos üretimi yüzde 3,6 geriledi.

Üç aylık karşılaştırmada, 2025’in üçüncü çeyreğinde üretim ikinci çeyreğe göre yüzde 0,8 daha düşük gerçekleşti.

Eylül ayındaki toparlanma özellikle otomotiv sektöründeki yüzde 12,3’lük üretim artışından kaynaklandı. Bu sektör, ağustosta yüzde 16,7 düşüş yaşamıştı. Bilgisayar, elektronik ve optik ürün üretimi yüzde 5,1 artarken, makine ve ekipman üretimi yüzde 1,1 azaldı.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 1,9 arttı. Sermaye malları üretimi yüzde 3,8, tüketim ve ara malları üretimi ise yüzde 0,2 yükseldi. Enerji üretimi yüzde 1,3 artarken, inşaat üretimi yüzde 0.9 geriledi.

Sanayi üretimi, enerji ve inşaat hariç tutulduğunda, Eylül 2024’e göre yüzde 1,2 düşüş gösterdi.