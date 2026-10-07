Almanya'da sanayi üretimi ağustosta arttı

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Almanya ekonomisinde ağustos performansı beklentilerin dört katına ulaştı. Analistlerin %0,5'lik artış öngörüsüne karşın üretim aylık %2 yükseldi. Bununla birlikte temmuz ayı tablosu kötüleşti. Daha önce %1,1 olarak açıklanan aylık gerileme, revizyon sonrası %1,2 olarak güncellendi. Haziran-ağustos dönemini kapsayan üç aylık ortalamada ise üretim bir önceki üç aya göre %0,4 arttı.

Büyümeyi inşaat ve makine taşıdı

Ağustos'taki toparlanmanın lokomotifi inşaat oldu. Sektörde üretim bir ayda %9,3'lük sıçrama yaptı. Özellikle uzmanlık gerektiren inşaat ve tamamlama işlerinde artış %13,1'i buldu. Makine mühendisliği tarafında da %5,3'lük yükseliş görüldü. Bu iki kalem endekse en güçlü pozitif katkıyı sundu.

Otomotivde fabrika kapanmaları etkisi

Genel tablo olumlu olsa da otomotiv aşağı yönlü baskı oluşturdu. Sektör üretimi aylık bazda %5,4 daraldı. Gerilemenin arkasında fabrika duruşları gösterildi. 2026 Ağustos döneminde rutin üretim aralarının önceki yıllara kıyasla daha yaygın uygulandığı aktarıldı.

Enerji ve inşaat hariç sanayi artıda

Enerji ve inşaat kalemleri dışarıda bırakıldığında sanayi üretimindeki artış %0,6 olarak ölçüldü. Kırılıma bakıldığında sermaye malları imalatı %1,2, tüketim malları üretimi %0,6 büyüdü. Ara malı üretiminde %0,2, enerji üretiminde ise %0,4'lük düşüş yaşandı.

Yıllık bazda sanayi hala ekside

Mevsim etkisinden arındırılmış aylık iyileşmeye rağmen yıllık veriler zayıf seyrini korudu. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %0,4 geriledi. Yani aylık toparlanma yıllık göstergede henüz pozitife dönemedi.

Enerji yoğun sektörlerde kayıp sürüyor

Yüksek enerji tüketen branşlarda düşüş devam etti. Bu grupta üretim ağustosta aylık %0,5 azaldı. Üç aylık periyottaki kayıp %2,9'a ulaştı. Yıllık kıyaslamada da %2,1'lik daralma kaydedildi. Söz konusu sektörler, 2021 hesaplamalarına göre toplam sanayi enerjisinin %77'sini tüketirken, katma değer içindeki payları sadece %17 seviyesinde bulunuyor. Bu alanda yaklaşık 7 bin firmada 930 bin kişi çalışıyor.

Endeks nasıl hesaplanıyor?

Açıklanan rakamlar fiyat etkisinden temizlenmiş üretim endeksine dayanıyor. Endeks için 2021 yılı 100 puan baz alınıyor. Mevsimsel ve takvim düzeltmeleri X13 JDemetra+ metoduyla gerçekleştiriliyor. Üretim sınıflandırmasında Ocak 2026 itibarıyla GP 2026 sistemine geçildi, ancak üst sektörlerin faaliyet sınıflandırmasında ana çerçeve korunuyor.