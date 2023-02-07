Almanya'da sanayi üretimi aralıkta azaldı

Destatis tarafından yayımlanan verilere göre aralık ayında Almanya'da sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı. Sanayi üretimindeki azalış geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

2022'nin tamamında ise sanayi üretimi Almanya'da 2021 yılına göre yüzde 0,6 ve pandemi öncesi olan 2019 yılına göre yüzde 5,0 daha düşük olarak gerçekleşti.

Destatis yayımladığı açıklamada "Üretim endeksi 2022'de karışık bir seyir izledi. Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırısının başlamasından sonraki ilk ay olan Mart 2022'deki keskin düşüşün ardından (önceki aya göre -yüzde 4,2), üretim yıl içinde toparlanma eğilimi göstermişti. Ancak şimdi yıl sonuna üretimde tekrardan bir düşüş görülüyor. Sonuç olarak, Aralık 2022'de takvimden arındırılmış üretim, Aralık 2021'e göre yüzde 3,9 daha düşük olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.