Almanya’da sanayi üretimi artış gösterdi

Sanayi üretiminin Kasım ayında birk önceki aya göre yüzde 0,7 azaldığı tahmin ediliyordu. Eylül–Kasım 2025 dönemini kapsayan üç aylık karşılaştırmada üretim önceki üç aya göre yüzde 0,7 yükseldi.

Ekim ayı verileri revize edilirken, sanayi üretiminin eylüle kıyasla yüzde 2,0 arttığı açıklandı. Bu oran daha önce yüzde 1,8 olarak duyurulmuştu. Ekim ayında yıllık artış yüzde 1,0 oldu.

Kasım ayındaki olumlu görünümde otomotiv sanayisindeki yüzde 7,8’lik aylık artış belirleyici rol oynadı. Makine ve ekipman imalatı yüzde 3,2, makine bakım ve montaj faaliyetleri ise yüzde 10,5 arttı. Buna karşılık enerji üretimi yüzde 7,8 düşüş göstererek toplam üretimi aşağı çekti.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi kasımda ekime göre yüzde 2,1 arttı. Bu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 4,9 yükselirken, ara malı üretimi yüzde 0,8, tüketim malı üretimi ise yüzde 0,3 geriledi. İnşaat sektörü üretimi yüzde 0,8 azaldı.

Kasım 2024 ile karşılaştırıldığında, enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,3 artış kaydetti.