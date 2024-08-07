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Almanya'da sanayi üretimi yükseldi

Almanya'da sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükseldi.

Haber Merkezi
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Almanya'da sanayi üretimi yükseldi
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayı sanayi üretimine ilişkin öncü verileri açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düştü.

Piyasa beklentileri haziran ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Sanayi üretimindeki artış özellikle otomotiv sektöründeki toparlanmadan kaynaklandı.

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