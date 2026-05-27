Almanya’da servetin dörtte biri 5 bin kişide toplandı

Dünyada bireylerin özel finansal varlıkları 2025'te yüzde 7,4 artış gösterirken, gelişmiş ekonomilerdeki ortalama yüzde 3 ve altında kalan enflasyonu belirgin biçimde geçti. Yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group'un (BCG) yayımladığı "Global Wealth Report 2026"ya göre servetlerdeki değişim ilgi çekti.

Servetlerdeki artışının başlıca nedeni, geçen yıl hisse senedi piyasalarındaki yükselişler oldu. Almanya'da toplam varlıklar, 31 Aralık 2025 itibarıyla yaklaşık 23,3 trilyon dolara ulaştı. Bunun yarıdan fazlası maddi varlıklarda, özellikle de gayrimenkulde bulunuyor.

Almanya’da kaç “süper zengin” var?

Euronews’in haberine göre, BCG, finansal varlıkları 100 milyon ABD dolarının üzerinde olan kişileri "Süper zenginler" ya da "Ultra High Net Worth Individuals" (UHNWIs) olarak tanımlıyor. Almanya'da bu gruba girenlerin sayısı artık yaklaşık 5.000; bu, geçen yıla göre yaklaşık 1.100 kişi daha fazla. Dünya genelinde ise yaklaşık 97.000 süper zengin bulunuyor; bunların üçte birinden fazlası ABD'de yaşıyor.

Servetin önemli bir bölümü bu küçük grupta yoğunlaşıyor: Yaklaşık 5.000 süper zengin, Almanya'daki toplam finansal varlıkların yüzde 27,3'ünü elinde tutuyor. Karşılaştırma için: Yaklaşık 769.000 dolar milyoneri (finansal varlıkları 1 milyon ile 100 milyon ABD doları arasında olan kişiler) birlikte toplam servetin yüzde 25,5'ine sahip ve böylece süper zenginlerin tek başına sahip olduğundan daha küçük bir payı temsil ediyor. Buna karşılık Almanya'da finansal varlıkları 250.000 ABD dolarının altında olan yaklaşık 66 milyon kişi bulunuyor.

Servet makası açılmaya devam ediyor

Spiegel dergisinin aktardığına göre BCG ortağı Michael Kahlich, "Varlığın en üst kesimde yoğunlaşması artmaya devam ediyor" diyor. Daha varlıklı kişiler, servetlerini daha geniş bir yelpazeye yayabiliyor ve getirisi yüksek hisse senetleri ya da özel sermaye (private equity) gibi yatırım sınıflarına daha fazla yatırım yapabiliyor. "Bu, servet birikimini yapısal olarak hızlandırıyor" diye ekliyor Kahlich. BCG'ye göre süper zenginlerin Alman finansal varlıkları içindeki payının 2030'a kadar daha da artması bekleniyor.

Gerileme eğilimine rağmen, Stern dergisine göre Alman finansal varlıklarının yaklaşık üçte biri hâlâ nakitte ve vadesiz, vadeli ve tasarruf mevduatı hesaplarında tutuluyor. Diğer yüzde 25'lik pay ise hayat sigortaları ve emeklilik gelirlerine karşılık geliyor.

Siyasi açıdan hassas rakamlar

BCG'ye göre görece zayıf sermaye piyasası kültürü, Alman net varlığının önümüzdeki yıllarda Batı Avrupa ve dünya ortalamasına kıyasla muhtemelen daha yavaş büyümesinin nedenlerinden biri. Buna, büyük ölçüde durgun seyreden ekonomi, demografik değişim ve zayıf verimlilik artışı gibi yapısal yükler de ekleniyor.

Yeni verilerin, koalisyon içindeki vergi politikası tartışmasını da alevlendirmesi bekleniyor. Federal hükümet şu sıralar kapsamlı bir reform paketinin finansmanını bulmak için mücadele ediyor. Başlangıçta yalnızca SPD varlıklı kesimlerin daha fazla vergilendirilmesini savunurken, son dönemde Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer gibi CDU/CSU'lu siyasetçiler de büyük servetlerden daha yüksek vergi alınmasına açık oldukları sinyalini verdi.