Almanya'da şirket iflasları 13 yılın zirvesine çıktı

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Almanya'da şirket iflaslarının sayısı, ekonomide toparlanma sinyallerine rağmen 2026'nın ilk yarısında son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Federal İstatistik Ofisi verilerine göre yerel mahkemeler, ocak-haziran döneminde 12 bin 812 şirket iflası başvurusu bildirdi.

İflaslar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artarken, en fazla etkilenen sektörler taşımacılık ve depolama oldu.

İflaslar 2013'ten bu yana en yüksek seviyede

Yılın ilk yarısı itibarıyla daha yüksek bir sayı son olarak 2013'te kaydedilmiş, söz konusu dönemde 13 bin 253 şirket iflas başvurusunda bulunmuştu.

Mahkemeler, şirket iflaslarından kaynaklanan alacaklı taleplerinin yaklaşık 18,5 milyar euro olduğunu tahmin etti. Bu tutar, ekonomik açıdan daha büyük şirketlerin iflas ettiği geçen yılın aynı dönemindeki 28,2 milyar euronun belirgin şekilde altında kaldı.

Bireysel iflasların sayısı da yüzde 2,4 artarak 38 bin 932'ye yükseldi.

Ekonomide toparlanma sinyallerine rağmen iflaslar arttı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, son dönemde yeniden toparlanma işaretleri vermişti.

Ekonomi ikinci çeyrekte ilk tahminlerden daha güçlü büyürken, iş dünyası güveni ağustosta son bir yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı