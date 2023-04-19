Almanya'da şirket iflasları 3 yılın zirvesinde

Almanya'da iflas başvuruları Mart ayında Şubat'a kıyasla yüzde 13,2 artış gösterdi, ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 24 artışla 959'a yükseldi.

Almanya'da 2020, 2021 ve 2022'de iflas eden şirket sayısı tarihi düşük seviyedeydi, ancak artan üretim maliyetleri, artan personel giderleri, faiz oranlarında önemli artış ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörler nedeniyle uzmanlar bu yıl daha fazla şirket iflası bekliyorlar.

Allianz Trade sigorta şirketi, bu yıl iflaslarda yüzde 15'lik bir artış beklediğini açıkladı.

Almanya'da iflaslarla ilgili son raporunda Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), iyileşen ekonomik beklentilere rağmen iflas eden şirket sayısının Mart ayında son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti. IWH, pahalı enerji ve malzemeler nedeniyle artan üretim maliyetleri, artan personel giderleri ve faiz oranlarındaki önemli artışın birçok şirkete yük olduğunu belirtti.

Almanya'daki sendikalar, alışılmışın dışında yüksek enflasyon karşısında çalışanlar için enflasyon üzerinde ücret artışları talep ediyorlar. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası sıkılaştırması, Alman şirketlerinin finansman maliyetlerini artırdığı için bu duruma katkıda bulunuyor.

Uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıkların devam etmesi, ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor. Uzmanlara göre tüm bu faktörler, Almanya ekonomisindeki zorlukları artırıyor ve iflaslarla birlikte işsizlik oranlarının artmasına neden olabilir.